Vaccination à l’AstraZeneca à Bruxelles: «La confiance a baissé, les gens sont inquiets»

Pour l’instant, la décision de limiter le vaccin AstraZeneca aux plus de 55 ans n’impacte que faiblement les centres de vaccination bruxellois.

La Belgique a rejoint les rangs des pays européens qui déconseillent l’utilisation du vaccin AstraZeneca chez les moins de 56 ans. En cause : un lien entre le vaccin et des effets secondaires tels que des cas rares de thromboses atypiques. À 65 ans, Atiq s’est rendu au centre de vaccination de Molenbeek, pour tenter d’obtenir une dose de vaccin Pfizer alors qu’à son âge, l’Astrazeneca est bien administrer : « Si je dois recevoir de l’AstraZeneca, je préfère ne pas me faire vacciner. Tout ce qu’on peut lire sur ce vaccin m’a mis le doute, il doit y avoir quelque chose qui ne va pas ».