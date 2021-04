Voiture électrique: quelles solutions pour recharger et à quels prix?

Les immatriculations de voitures électriques ont continué de s’accélérer entre 2019 et 2020. Plusieurs solutions de recharge, plus ou moins onéreuses, s’offrent désormais aux conducteurs. - Dominique Duchesnes.

Leur présence sur les routes du royaume est encore rare, mais elle gagne incontestablement du terrain. Les immatriculations de voitures électriques ont continué de s’accélérer entre 2019 et 2020, avec un bond de 70 %, quand celles de leurs consœurs thermiques ralentissaient sensiblement. Le pourcentage est impressionnant, les chiffres absolus un peu moins, ils restent en effet faibles : 14.987 électriques immatriculées en 2020 contre 223.499 essence. Il n’empêche, la tendance poursuit son cours et avec elle une grande question dans la tête des potentiels acheteurs : comment alimenter la nouvelle auto ? La réponse nécessite d’abord une petite adaptation du champ lexical : exit les litres, les pleins et le carburant, on parle désormais de kilowatt/heure, de borne et de vitesse de recharge.