Clasico, Liga: un superordinateur donne le FC Barcelone favori devant le Real Madrid

Les Blaugrana ont plus de chance de remporter le choc mais également le championnat cette année.

Ce samedi, le FC Barcelone et le Real Madrid ont rendez-vous pour le Clasico qui pourrait déjà être décisif dans la course au titre. Alors que l’Atlético de Madrid pointe actuellement en tête de la Liga (avec un point d’avance sur le Barça et trois sur le rival madrilène), un superordinateur a prédit une fin de saison différente de celle du tableau actuelle.

Selon le site de prédiction FiveThirtyEight, le FC Barcelone devrait terminer la saison avec 85 points et être sacré champion. Le Real Madrid ne terminerait que troisième derrière… L’Atlético.

Les Blaugrana sont également favoris pour remporter le Clasico avec 41 % de chance de l’emporter face à 36 % côté Madrilène.