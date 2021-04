La seconde mort du «Passenger» d’Arne Quinze à Mons

Les habitants de Mons ont fini par s’y habituer. A la rue de Nimy, devant le palais de justice et à cent mètres de la Grand-Place, le Passenger bâti par Arne Quinze fait depuis longtemps partie du décor. Souvent même, des liens sincères se sont noués entre les gens du cru et le mikado de l’artiste courtraisien, si décrié pourtant à l’origine : « Au départ, j’étais inquiète, c’est vrai. Je trouvais le projet imposant. Je craignais qu’il masque ma façade et coupe la lumière. Mais j’ai vite été conquise », témoigne Sabrina, derrière le comptoir de Di Vino et Pasta, le traiteur italien qui jouxte l’église Sainte-Elisabeth.