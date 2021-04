Décès du prince Philip: l’opération «Forth Bridge» a tout réglé dans les moindres détails

Operation Forth Bridge : tel est le nom de code de l’organisation du deuil national et des funérailles du prince Philip, époux de la Reine Elizabeth II. Cette appellation a été choisie pour rendre hommage au défunt qui portait le titre de duc d’Edimbourg. Situé à 16 kilomètres d’Edimbourg, ce pont ferroviaire et routier enjambant la rivière Forth a été bâti à la fin du XIXe siècle pour relier la capitale écossaise à Perth. A la fin des années 90, les autorités ont choisi des noms de ponts du royaume pour l’annonce du décès de membres importants de la famille royale.