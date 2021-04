La Chine a fourni ses vaccins contre le covid à plus de 80 Etats. Cela lui a permis de renforcer son assise dans les pays en voie de développement qui tentent désespérément d’inoculer leurs populations.

Décodage

Alors que les Etats-Unis et l’Europe font tout pour retenir les vaccins contre le covid à l’intérieur de leurs frontières, la Chine distribue les siens à tour de bras. Elle s’est engagée à livrer 572 millions de doses – dont certaines offertes gratuitement – à plus de 80 pays. L’Indonésie en a commandé 140 millions, le Brésil 120 millions, le Mexique 36 millions et les Philippines 25 millions.