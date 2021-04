Hockey: «Les championnats nationaux constituent plus que jamais l’avenir de ce sport»

Cédric Deleuze, le nouveau président de la Top Hockey League (THL), l’affirme haut et fort. La Belgique doit proposer le meilleur championnat du monde, et surtout le plus attractif, pour assurer sa pérennité. Mais cette ambition passe par de nouvelles sources de revenus pour l’ASBL qui regroupe l’ensemble des clubs de division d’honneur dames et messieurs.