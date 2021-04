Un scénario optimiste permettrait des assouplissements fin avril, début mai selon Steven Van Gucht

M. Van Gucht a souligné que les politiques ne veulent plus se laisser enfermer dans des valeurs concrètes comme seuil à atteindre. Il est donc particulièrement important d’examiner la tendance et le niveau croissant de la vaccination.

Dans le scénario le plus optimiste, un assouplissement des mesures serait possible à partir de la fin du mois d’avril ou du début du mois de mai, a fait savoir vendredi à Belga le virologue Steven Van Gucht.

M. Van Gucht a souligné que les politiques ne veulent plus se laisser enfermer dans des valeurs concrètes comme seuil à atteindre. Il est donc particulièrement important d’examiner la tendance et le niveau croissant de la vaccination. « Si nous assurons un bon suivi des mesures, nous pourrons progressivement accorder plus d’assouplissements dans la seconde moitié du mois d’avril ou au début du mois de mai », a précisé M. Van Gucht. À condition toutefois que le nombre d’admissions à l’hôpital soit inférieur à 100 par jour et que la tendance soit négative.