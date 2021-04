Karim Belhocine avant La Gantoise-Charleroi: «Se lâcher, donner le maximum et on verra»

Les Zèbres n’ont plus leur sort entre les mains pour la première fois de la saison au moment de se rendre à Gand ce samedi. Cela ne signifie pas pour autant qu’ils ont abandonné tous les espoirs de qualification aux Playoffs 2. « Le seul point positif de notre situation sera que, désormais, les joueurs doivent tout donner, jouer de manière libérée et donner le maximum. Il faut faire le maximum et après on verra où on sera », expliquait Karim Belhocine ce vendredi en début d’après-midi.

Alors que La Gantoise est un peu dans la même situation que le Sporting, le T1 carolo sait que le mental sera primordial ce samedi soir : « Les deux formations voudront garder une chance de pouvoir se qualifier pour les playoffs après ce match. Les deux équipes vendront chèrement leur peau. J’espère qu’on parviendra à l’emporter. »