En 2003, Jacques De Decker donnait à l’UCL une conférence sur son travail de dramaturge. Le texte est aujourd’hui repris dans le volume que publie l’Académie Royale de Langue et de Littérature françaises, consacré au théâtre (cinq pièces originales) de De Decker. Qui parle dans l’extrait qui suit du rapport de l’écrivain à sa postérité.

« Considérer une œuvre en devenir, c’est prendre le risque de photographier un chantier plutôt qu’un édifice. On rétorquera que toute œuvre est à jamais un chantier, puisque son terme échappe à l’auteur. J’ai la conviction néanmoins que l’on ne peut émettre de diagnostic qui vaille qu’à l’autopsie puisque la démarche créatrice ne s’adresse véritablement qu’à l’audience posthume, qu’elle est la préparation ou l’expédition par le vivant d’un don qui ne sera décacheté que lorsqu’il ne sera plus là. Toute œuvre qui importe est testamentaire, non seulement de celui qui l’a signée, mais du monde, de l’espace-temps dot elle témoigne. »