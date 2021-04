Hommage: ainsi vivait Jacques De Decker

Ecrivain, journaliste, dramaturge, agitateur d’idées, grand serviteur des Arts et des Lettres, Jacques De Decker disparaissait l’an dernier à l’âge de 74 ans. Enterré dans un anonymat de circonstance, covid oblige, il tient aujourd’hui sa revanche posthume. Près de 200 plumes, célébrités et amis, le racontent dans un très beau livre, conçu par son épouse, Claudia Ritter.

Récit

Ils sont près de 200. Artistes, écrivains, musiciens, journalistes, dessinateurs… Sommités et anonymes. Personnalités publiques, mais aussi proches, parents, voisins. Belges, du nord comme du sud du pays. Européens, aussi, qui s’expriment qui en anglais, qui en allemand, qui en catalan… « Ils sont venus, ils sont tous là », comme dans la chanson d’Aznavour. Rassemblés pour une ronde schnitzlerienne autour d’une tombe imaginaire. Comme à des funérailles d’antan, du temps d’avant le covid : ce bon vieux temps où, pour pleurer un ami, un parent, un proche, parfois même un concurrent qui vous quittait à jamais, on prenait précisément son temps, et autour de la mémoire du cher disparu, on se souvenait, et l’on se mettait chacun à raconter. « Je me souviens, Jacques… »