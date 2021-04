Procès Pauwels: Farid Hakimi condamné en appel à 17 ans d’emprisonnement

La troisième chambre correctionnelle de la cour d’appel du Hainaut a rendu son arrêt, vendredi, dans le cadre de l’affaire des vols avec violence perpétrés entre 2015 et 2017 dans le Hainaut et le Brabant wallon. Le procès de Farid Hakimi et dix-huit autres prévenus s’était terminé le 2 mars avec les dernières plaidoiries et les répliques.

Farid Hakimi écope ainsi d’une peine de 17 ans. En appel, le procureur fédéral Julien Moinil avait requis une peine de 20 ans pour les vols avec violence et une peine de deux ans pour une agression dans une discothèque contre le boxeur montois Farid Hakimi, condamné à une peine de quatorze ans de prison en première instance.

Son avocat, Me Discepoli, avait plaidé l’irrecevabilité des poursuites en raison du comportement du chef d’enquête, lequel entretenait une liaison avec la compagne de l’un des prévenus, Marwane Hammouda.