Clasico: la remontada du Real et du Barça

En un peu moins de deux mois, le Real Madrid (63 points) et le Barça (65) ont quasiment comblé l’écart qui les séparait de l’Atlético Madrid (66), que l’on pensait lancé vers un onzième titre de champion d’Espagne. Les joueurs de Diego Simeone ont vu leur beau viatique (quasiment 10 unités d’avance sur les deux formations) fondre comme neige au soleil. À neuf journées de l’épilogue de cette saison, la guerre d’Espagne se disputera donc… à trois. Avec une première bataille capitale à l’occasion du Clasico entre Merengue et Blaugranas, ce samedi en prime time (21h). Emotions et sueurs garanties !