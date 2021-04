Epopée bourguignonne avec Bart Van Loo: Limbourg et Looz, le duché volé et le comté oublié

Le Limbourg que connurent les ducs n'est pas celui qu'on croit. En fait, la province actuelle aurait dû s’appeler Looz. De la ville de Limbourg à Brustem en passant par Herstal et Saint-Trond, suivons le combat entre les ducs et le seigneur du magnifique château de Heers.

Je veux vérifier si le lion est aussi grand que dans mon souvenir. Nous avions onze ans et notre maître, M. Smouts, nous guidait vers le barrage de la Gileppe. Le lion belge qui trône sur la digue est finalement encore plus grand que je ne pensais. Félix Bouré sculpta cette bête de grès sur la commande de Léopold II et l’installa ici en 1878, en la tournant vers ce qui était alors le royaume de Prusse. Bismarck avait fondé l’empire allemand sept ans plus tôt et, bientôt, la Prusse disparaîtrait dans les replis de l’histoire. Pour apprendre que les pays peuvent changer de nom, pas besoin d’aller très loin ici.