Heers, terre de rebelles

A dix minutes de voiture, se trouve le charmant château de Heers. Si vous passez par ici, vous n’aurez qu’une envie : crier waouw et descendre de voiture. Cela tombe bien, car le seigneur local joua un rôle important dans le virage tragique que l’histoire de Liège et de Looz allait prendre dans les années 1460.

Une majestueuse allée d’arbres nous mène à l’entrée de ce complexe gothique tardif : quatre ailes de brique en rouge barre (une alternance de couches de briques et pierres calcaires), des écuries, une longère… Un bel ensemble, mais décrépit, comme on s’en rend compte en approchant. Dieu merci, un grand plan de sauvetage est sur les rails, on peut s’y inscrire comme bénévole ou comme généreux donateur.