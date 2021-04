Vaccinations: l’Europe va négocier l’achat d’1,8 milliard de doses efficaces contre les futurs variants

L’UE va lancer une négociation pour commander 1,8 milliard de doses supplémentaires de vaccins dits de « 2e génération » contre la Covid-19, efficaces contre les futurs variants du coronavirus, a indiqué à plusieurs agences de presse une source à la Commission européenne.

Soucieux d’anticiper la vaccination des enfants et adolescents, mais aussi l’émergence de variants contre lesquels les vaccins actuels seraient inefficaces, l’exécutif européen veut conclure un contrat avec un fabricant unique, pour l’achat ferme de 900 millions de doses, assorti d’une option pour 900 millions supplémentaires, avec un calendrier de livraisons mensuel et contraignant qui débuterait dès cette année et se poursuivrait en 2022 et 2023. Cela s’ajouterait aux 2,6 milliards de doses déjà commandées par l’UE et qui doivent être livrées aux Vingt-Sept cette année et l’an prochain.