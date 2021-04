Toujours pas de premier Clasico pour Eden Hazard

Les supporters des Diables et du Real Madrid devront encore patienter avant de revoir Eden Hazard sur un terrain. Quatre jours après avoir dû faire l’impasse sur la réception de Liverpool en Ligue des champions, le Diable rouge, qui n’a disputé que quatorze (bouts de) matches cette saison, espérait faire son retour à l’occasion du Clasico (ce samedi, 21h), importantissime pour le titre auquel les Merengue et les Blaugranas croient à nouveau. De retour à l’entraînement cette semaine, souriant et auteur de quelques gestes dont il a le secret, le Brainois ne figure pourtant pas dans la sélection de dix-neuf joueurs retenus par Zinedine Zidane pour ce choc au sommet.