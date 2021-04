Bouchez (re)met la pression avant le Comité de concertation: il faut rouvrir!

A quelques encablures d’un nouveau comité de concertation, Georges-Louis Bouchez redonne de la voix, s’il a jamais cessé. Il s’est expliqué ce vendredi devant quelques journalistes : « Je ne suis ni dans la déloyauté, ni dans le hooliganisme par rapport aux mesures prises jusqu’à présent, ce qu’on me reproche ici et là, nous dit-il. Non, je m’exprime légitimement : nous, libéraux-réformateurs, nous le faisons dans les réunions, nous le faisons aussi à l’extérieur, car c’est important de montrer à la population que l’on ne vit pas dans une tour d’ivoire, et, du reste, je ne veux pas laisser le monopole de la parole aux extrémistes, PTB et autres ».

Voilà pour la motivation.