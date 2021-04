Exposition: quand (la galerie) Horta rencontre Klimt

On a tous besoin de beauté en ce moment. L’exposition immersive Gustav Klimt vous propose de vous y noyer. Pendant plus de trente minutes, elle se dessine devant vous, derrière vous, à côté de vous ou à même le sol. Elle vole à travers la pièce et disparaît pour revenir… de plus belle.

Assis ou debout – les plus jeunes même en dansant – l’univers de ce peintre symboliste et Art nouveau vous invite à l’apaisement, presque à la méditation. Pas de peintures originales, pas de dessins de papier, juste de l’art numérique recréant le génie. Avant la plongée, quelques pancartes vous éclairent sur sa vie et sur les différentes périodes de son œuvre. Son parcours atypique dans une école d’art appliqué, progressiste – mêlant art et artisanat — sa période dorée évidemment, mais aussi ses nombreux dessins d’un réalisme incroyable et d’une beauté saisissante et enfin sa période colorée teintée d’impressionnisme.