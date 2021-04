Comeos sur le shopping sur rendez-vous: «Il est clair que ça ne fonctionne pas»

Selon Comeos, les commerçants ne veulent plus de cette mesure sur rendez-vous et demandent qu’elle soit remplacée par la mesure antérieure d’un client par dix mètres carrés.

Le shopping sur rendez-vous ne fonctionne pas, selon une évaluation intermédiaire de la fédération sectorielle Comeos auprès de ses membres. 75 % des clients ne viennent plus et le chiffre d’affaires est en chute libre. Le shopping sur rendez-vous devrait être supprimé car la situation est intenable, estime la fédération du commerce et des services.

Comeos a enquêté auprès de toutes les chaînes de vêtements parce qu’elles sont le plus présentes dans les rues commerçantes et qu’elles sont aussi celles qui « souffrent le plus » de la règle du shopping sur rendez-vous.