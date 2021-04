Taxation kilométrique à Bruxelles: tous d’accord sur les désaccords

Le chemin du projet bruxellois SmartMove, qui prévoit un « tarif kilométrique intelligent » pour tous les véhicules particuliers et camionnettes circulant dans la capitale, promet d’être semé d’embûches, voire de mines. Dans la discrétion, la concertation interfédérale réclamée au lendemain de la présentation du projet en décembre 2020, se poursuit. Une première étape vient d’être franchie avec la remise d’un « rapport final » résumant le travail des techniciens des cabinets et administrations compétents. Et le moins que l’on puisse dire c’est que l’idée bruxelloise fait l’unanimité contre elle.