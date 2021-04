Pourquoi Anderlecht veut et peut à nouveau y croire

Dimanche 4 octobre 2020, sur le coup de 15h20. M. Lambrechts siffle la fin d’une rencontre à sens unique, remportée devant 9.000 spectateurs par un Club qui semble plus intouchable que jamais (3-0). Ce jour-là, Van Crombrugge, blessé, laisse pour la première fois sa place entre les perches à Wellenreuther à la mi-temps. Exclu à la 72e minute, Sambi Lokonga ne verra pas non plus la fin de match tandis que Bakkali et Arnstad sont titulaires dans l’entrejeu au même titre que Luckassen et Vranjes, qui composent une charnière centrale musclée mais guère rassurante. Doku, de son côté, est aux abonnés absents puisqu’en instance de départ pour Rennes…

181 jours plus tard, la donne a tout de même changé du côté anderlechtois, où on ne devrait retrouver que 4 ou 5 titulaires de l’époque (Murillo, Sambi Lokonga, Verschaeren, Nmecha et sans doute Mykhaylichenko) au coup d’envoi, dimanche. Pour 8 à Bruges. Les rêves d’exploit bruxellois semblent plus plausibles qu’à l’époque. Quelles sont les raisons d’y croire ?