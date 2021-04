Eupen-Standard: les Rouches prennent le large grâce à Muleka (0-3, direct)

Le Standard joue gros ce vendredi soir au Kehweg, en ouverture de la 33e journée de championnat. Face à une équipe d’Eupen qu’elle avait vaincue grâce à un but splendide de Selim Amallah le 13 mars dernier pour se hisser en finale de la Coupe de Belgique, l’équipe liégeoise veut confirmer ses bonnes dispositions actuelles et réintégrer le top 8 avant la visite à Sclessin d’un rival direct, le Beerschot.

Il reste trois finales au Standard. Deux en championnat, à Eupen puis face au Beerschot, pour tenter d’arracher un billet pour les playoffs 2. Et, enfin, une en Coupe de Belgique, prévue le 25 avril, face à Genk. Une occasion en or de sauver ce que, en bord de Meuse, on appelle une « saison de me… ». Mais, avant cela, les hommes de Mbaye Leye ont l’occasion de limiter la casse.

Ce vendredi soir, les Rouches, actuellement neuvièmes avec 44 points, se déplacent au Kehrweg avec la ferme intention de repartir de là avec les trois points. Mais la tâche ne sera pas simple, car les Pandas, treizièmes avec 40 points, ont déjà montré qu’ils pouvaient poser des problèmes aux Liégeois. Comme lors de la demi-finale de Coupe de Belgique, lorsque le matricule 16 s’en était remis à un coup de génie de Selim Amallah pour se qualifier, ou lors du match aller en championnat, quand Arnaud Bodart était venu à la rescousse de ses coéquipiers offensifs pour arracher une unité dans les derniers instants de la rencontre.