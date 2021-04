L’équipe nationale féminine a trouvé son public depuis que ses matches sont diffusés en télévision à grande échelle. Une visibilité qui offre plus de reconnaissance aux Flames, mais aussi plus d’opportunités aux jeunes.

Il y a un vrai engouement autour de Tessa Wullaert et les Flames. - PhotoNews

Les Red Flames se sont installées dans le top mondial du football féminin, pointant en 17e position, le meilleur classement de leur histoire. Elles ont aussi trouvé une place dans les écrans de télévision. Voilà un an et demi que les matches de l’équipe nationale féminine sont diffusés sur Club RTL avec un certain succès. La victoire 6-0 de la Belgique contre la Lituanie en novembre 2019 a attiré 123.700 téléspectateurs, la meilleure audience pour un match des Flames.