La taxation au kilomètre bruxelloise fait l’unanimité contre elle

Un rapport sur les impacts de la taxe bruxelloise sur la fiscalité, la mobilité, l’économie-emploi et l’environnement démontre l’étendue des oppositions au projet.

Flandre et Wallonie s’inquiètent d’un «comportement d’évitement afin d’éviter les routes à taxation» et du report du trafic routier sur le ring. - Photo News.

Dans la discrétion, la concertation interfédérale réclamée au lendemain de la présentation – fin 2020 – du projet de taxation au kilomètre de tous les véhicules particuliers et camionnettes circulant à Bruxelles se poursuit. Une première étape vient d’être franchie avec la remise d’un « rapport final » résumant le travail des techniciens des cabinets et administrations compétents. Le Soir a pu consulter ce rapport. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’idée de la Région fait l’unanimité contre elle.