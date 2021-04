Il faut repenser la société du covid

Le Théâtre royal flamand de Bruxelles accueillera à partir du 26 avril cinquante spectateurs par soirée, qu’importent les mesures sanitaires alors en vigueur. De leur côté, plusieurs restaurateurs ont annoncé qu’ils serviront à table dès le 1er mai, même si la réouverture de l’horeca est postposée. Et l’on passe sur les boums clandestines ou non, la restauration à la sauvette, etc. Cette désobéissance qui relève de faits isolés – et non d’une lame de fond – ne peut être toutefois négligée.

Il va de soi que sans une large adhésion aux mesures sanitaires, le covid continuera à détruire des vies et à mobiliser un personnel soignant à bout de force. Mais nous savons aussi qu’une société fondée sur les libertés individuelles ne peut priver indéfiniment des femmes et des hommes de perspectives d’avenir.