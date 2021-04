Avec cette victoire à Eupen, le Standard est à nouveau dans la partie!

La moitié du chemin est fait. Le Standard a décroché ce vendredi soir à Eupen son premier succès à l’extérieur depuis plus de deux mois, mais surtout les trois premiers points des six qu’il doit récolter pour participer aux Playoffs 2, si l’on en croit en tout cas les projections faites vendredi par Mbaye Leye. La vérité du classement est que le club liégeois reste tout de même toujours dépendant des résultats qu’obtiendront Zulte Waregem et Louvain, qui se déplacent respectivement à Malines et au Cercle ce samedi, mais il est clair qu’un carton plein semble la condition sine qua non à la réalisation de la prophétie.