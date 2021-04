Le capitaine du Standard Samuel Bastien revient sur le succès à Eupen: «Quand chacun est concentré à 110%, on peut faire très mal!»

Si le score donne l’impression que le Standard s’est promené à Eupen, c’est oublier que la formation germanophone lui a donné beaucoup de fil à retordre en début de match. « On a manqué de justesse et commis trop d’erreurs techniques », confie Samuel Bastien. « Après le repos, on a pu dérouler. Inscrire 4 buts ici n’a rien d’évident. Quand chacun est concentré à 110 %, on peut faire très mal. » Le Namurois a clôturé sa prestation par un assist offert à Maxime Lestienne. « On avait fait un pari qu’il allait marquer. Un pari que je n’ai pas perdu vu que c’est moi qui lui fais la passe. » Place maintenant au Beerschot avant à la finale face à Genk. « Les victoires amènent la confiance… »