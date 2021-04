Pedro Facon conseille de reporter la réouverture des établissements horeca à la mi-mai

Le commissaire corona s’exprime sur les assouplissements à venir, et ce, à quelques jours d’un nouveau Comité de concertation.

Le commissaire corona Pedro Facon, chargé de coordonner la réponse belge à l’épidémie, va conseiller aux politiques de rouvrir l’horeca mi-mai plutôt qu’au début du mois comme envisagé actuellement, dit-il samedi dans les colonnes de L’Echo et De Tijd.

Si le commissaire dit oui à la rentrée scolaire du 19 avril, accompagnée d’une stratégie de tests répétitifs grâce aux autotests, et à la levée dès le 26 avril des mesures de ’refroidissement’ instaurées pour un mois visant les commerces non essentiels et les métiers de contact, il est en revanche moins favorable à une réouverture de l’horeca le 1er mai.