Inge Neven: «On doit réfléchir à tester certains assouplissements»

Oui, on est fatigués. Mais ce qui nous aide à tenir c’est que, tous les jours, on fait des choses utiles. Aujourd’hui, à Bruxelles, on a vacciné 5.000 personnes, qui ne vont plus tomber malades ni être hospitalisées. » On retrouve Inge Neven au pied de l’Atomium, jeudi, sur un plateau du Heysel plutôt animé : on fait la file pour monter dans le symbole de la Belgique, pour se faire vacciner, pour se faire tester… Madame Covid en Région bruxelloise – sur la carte de visite, c’est un peu plus long : coordinatrice de l’équipe d’inspection d’hygiène de la Cocom – fait une pause dans ses 14 à 15 heures de Zoom quotidiens.