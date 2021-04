Revivez les émotions des derniers Clasicos entre le Real Madrid et Barcelone en vidéos

Samedi soir, le Real Madrid et le FC Barcelone joueront le 246e Clasico de leur histoire commune. Nous vous proposons de revenir en vidéos sur les dernières confrontations entre les deux équipes.

Nonante-sept victoires pour les Blancos, 96 pour les Blaugrana. Plus de 100 ans après le premier Clasico (1902), les deux équipes sont au coude à coude et entretiennent une rivalité exacerbée qui a pris de l’ampleur à partir des années 90 et qui a atteint son paroxisme ces dernières saisons.

Nous avons décidé ici de nous concentrer sur les 5 dernières années d’affrontements où Madrilènes et Catalans se sont croisés 15 fois pour un bilan de 6 victoires du Barça, 5 du Real et 4 partages.

Les dernières confrontations - tout aussi spectaculaires que les autres - montrent un Real Madrid qui semble avoir trouvé la formule après des années difficiles. L’an dernier, après le 0-0 de l’aller au Camp Nou, la bande à Zidane s’est en effet imposée 2-0 après un match de souffrance finalement remporté grâce aux buts tardifs de Vinicius (71e) et Mariano (90e+2).