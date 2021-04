« Mon père était étonnant. Son soutien constant et pendant tout ce temps à ma mère a joué un rôle décisif dans le succès de son règne. Il était son roc » : comme l’a indiqué le prince Charles, fils aîné d’Elizabeth II et du prince Philip, lors de son hommage à son père, décédé vendredi à l’âge de 99 ans, la souveraine a perdu non seulement un mari mais aussi son principal appui.