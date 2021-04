Coronavirus: «Pour ceux qui s'inquiètent d'une thrombose, il est préférable de se faire vacciner», selon un spécialiste

Le professeur Thomas Vanassche, spécialiste des maladies sanguines et vasculaires a expliqué le lien possible entre le vaccin contre le coronavirus d'AstraZeneca et la prévention des thromboses chez les personnes qui ont été vaccinées avec ce vaccin.

Le professeur Thomas Vanassche, spécialiste des maladies sanguines et vasculaires à l'UZ Leuven et vice-président de la Société belge de thrombose et d'hémostase, a expliqué le lien possible entre le vaccin contre le coronavirus d'AstraZeneca et la prévention des thromboses chez les personnes qui ont été vaccinées avec ce vaccin. Pour le spécialiste, «ceux qui s'inquiètent d'une thrombose, il est préférable de se faire vacciner contre le covid-19». Pour rappel, il y a actuellement environ 200 cas connus de thrombose en Europe et au Royaume-Uni, sur un total de 34 millions de personnes vaccinées. On dénombre actuellement 18 cas mortels.