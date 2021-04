David Goffin avant le tournoi de Monte-Carlo : « C’est sur terre battue que je m’amuse le plus »

Le Liégeois qui joue un peu à domicile « c’est sur ce site que je m’entraîne le plus sur une saison », retrouve surtout la terre battue, sa surface préférée. « C’est en tout cas la surface où je m’amuse le plus », détaille le Liégeois. « Celle où on peut trouver le plus de solutions et tenter le plus de choses. »

C’est pourquoi le n°1 belge a hâte d’en découdre, même si cette édition se jouera complètement à huis clos. « On a déjà la chance que ce tournoi ait lieu, alors qu’il avait été annulé l’an dernier. Oui, c’est un peu triste, ce Central face à la mer, avec deux grandes bâches au lieu des tribunes remplies habituelles. Mais c’est comme ça. D’un autre côté, nous joueurs, avons plus de place pour les entraînements, les commodités ou même simplement pour les déplacements. On peut même aller voir certains matches, à l’occasion… »