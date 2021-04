Rappel d’un mélange d’épices en raison d’un produit phytopharmaceutique

Les personnes qui ont acheté ce produit sont priées de ne pas le consommer et de le ramener au point de vente, où il leur sera remboursé.

En accord avec l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca), la société Bleuze Interfood retire de la vente le mélange thaï pour wok (70g) de la marque Albert Ménès en raison d’une teneur trop élevée en résidus d’un produit phytopharmaceutique (oxyde d’éthylène) sur les graines de sésame.

Les produits concernés portent les numéros de lot 20.276.002, 20.309.002, 20.339.002, 21.027.001 et 21.077.002. Ils ont été vendus entre le 2 décembre 2020 et le 6 avril 2021 dans divers supermarchés, dont Match, Super GB, Proxy Delhaize et AD Delhaize.

Les personnes qui ont acheté ce produit sont priées de ne pas le consommer et de le ramener au point de vente, où il leur sera remboursé.