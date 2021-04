Vaccination en Belgique: les disparités Nord-Sud se creusent

D’après les derniers chiffres communiqués par la task force Vaccination, l’adhésion de la population est plus élevée en Flandre qu’en Wallonie et à Bruxelles chez les personnes âgées de plus de 85 ans.

Dans les trois régions du pays, la campagne de vaccination a pris un coup d’accélération cette dernière semaine. Près de 19,5 % des personnes de plus de 18 ans ont reçu leur première dose selon l’institut scientifique de santé publique, Sciensano. De quoi hisser la Belgique dans le top dix des pays européen – une première qui mérite d’être saluée. De ce côté, la Wallonie et la Flandre sont au coude à coude. On note même une légère avance dans le sud du pays – 20,3 % contre 19,4 % pour la Flandre. La région bruxelloise semble un peu à la traîne avec 15,4 %. Rassurons-nous, cette différence a son explication. « Bruxelles possède une forte densité en hôpitaux et en structure de soin. Elle a donc essentiellement vacciné des résidents et des professionnels de soins de santé.