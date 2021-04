Gabriel Rojas, latéral gauche de San Lorenzo, en Argentine, a inscrit ce vendredi l’un des plus – si ce n’est le plus – beau but de l’année ce vendredi, en déplacement à Platense. Servi par un centre à l’entrée de la surface, l’Argentin ne s’est pas posé de question, et a marqué d’un magnifique ciseau acrobatique après un superbe contrôle de la poitrine. Un enchaînement tout aussi beau que l’action qui le précède.