Plus d’un million d’euros ont été dépensés depuis le début de l’année.

Selon un rapport du collectif Adlens, composé de journalistes, chercheurs et data analystes, les partis politiques belges ont dépensé plus d’un million d’euros en publicité Facebook depuis le mois de janvier 2021.

Au mois de mars, ce sont 420.583 euros qui auraient été dépensés. Les partis qui investissent le plus sur Facebook sont la N-VA, le Vlaams Belang et le PVDA. Du côté francophone, le parti qui dépense le plus est le MR.