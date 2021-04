Tour du Pays basque: Primoz Roglic renverse la situation et remporte le classement général, la dernière étape pour David Gaudu

Le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma) est le vainqueur final du Tour du Pays basque (WorldTour) à l’issue de la 6e et dernière étape, remportée samedi, entre Ondarroa et Arrate (111,9 km), par le Français David Gaudu (Groupama-FDJ). Les deux hommes sont arrivés ensemble à l’arrivée. Roglic détrône ainsi l’Américain Brandon McNulty (UAE Team Emirates), leader avant cette étape.

Cette dernière étape proposait pas moins de sept ascensions, dont trois de première catégorie. L’Américain Brandon McNulty (UAE Team Emirates) prenait le départ avec 23 secondes d’avance sur le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma). Le Danois Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) et l’Espagnol Pello Bilbao (Bahrain-Victorius), respectivement à 28 et 36 secondes, s’élançaient dans la peau d’outsiders prêts à profiter de la rivalité entre Roglic d’un côté et McNulty et son équipier slovène Tadej Pogacar, cinquième à 43 secondes de l’Américain, de l’autre.