L’Excel n’a plus le droit à l’erreur

Après être passé à côté de la montre en or à Charleroi dimanche dernier, Mouscron a vécu une semaine rythmée par les doutes et interrogations liés à son avenir. Jorge Simao et ses joueurs ont réussi à faire abstraction du contexte extra-sportif pour préparer la venue de l’Antwerp. Mais le maintien direct s’est éloigné ce samedi après la victoire du Cercle de Bruges, qui compte désormais quatre points d’avance sur l’Excel.

Tout comme lors de la précédente journée, Mouscron jouera après ses deux concurrents directs dans la course au maintien. Le Cercle de Bruges a quasiment sauvé sa peau en gagnant contre OHL (3-0) en étant pourtant réduit à dix. Dimanche dernier, la pression avait été accentuée sur les épaules des joueurs hurlus par les succès de Waasland-Beveren et du Cercle. Elle ne s’était finalement pas fait ressentir sur le terrain. Mais en cas de victoire de Waasland-Beveren ce dimanche contre Courtrai, les Hurlus basculeraient à la dernière place à cause d’une moins bonne différence de buts. Un détail qui pourrait avoir un impact sur le plan mental. Ce scénario n’aurait pas été rendu possible sans le but encaissé en fin de partie à Charleroi. Depuis le début d’année 2021, Mouscron a laissé filer neuf points dans les dix dernières minutes. Sans ce gros manque de concentration, l’Excel serait assuré du maintien à l’heure actuelle.