Tour du Pays basque: «La cerise sur le gâteau» pour David Gaudu, vainqueur de la dernière étape

David Gaudu (Groupama-FDJ) a remporté samedi la 6e et dernière étape du Tour du Pays basque (WorldTour). Le Français s’est présenté à l’arrivée à Arrate en compagnie du Slovène Primoz Roglic. Les deux hommes ont pu lever les bras au ciel : Gaudu en tant que vainqueur d’étape et le Slovène comme lauréat du classement général. « Il a été un seigneur de me laisser la victoire », a souligné Gaudu, dans l’interview flash d’après course, considérant que ce succès était « la cerise sur le gâteau » après une belle semaine.

« Je suis très heureux de m’être imposé à Arrate, un haut-lieu du cyclisme au Pays basque », a confié Gaudu. « Ce n’était pas en échappée, c’était du WorldTour, c’était à la pédale. J’arrive avec un très grand Primoz Roglic, comme toujours. Il a été un seigneur de me laisser la victoire et de gagner le général, merci à lui. »