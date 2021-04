D1A: le Cercle, à dix pendant une heure, se rassure face à OHL et fait un pas vers le maintien

Le premier match de la 33e et avant-dernière journée du championnat de Belgique au programme samedi s’est terminé par le succès du Cercle Bruges 3-0 face à OHL alors qu’il s’est retrouvé à dix suite à l’exclusion de Kevin Hoggas (33e). Ike Ugbo (44e, 56e) et Jérémy Taravel (73e) ont permis au Cercle de se hisser en 16e position avec 35 points, quatre de plus que Mouscron, 17e et barragiste. OHL reste 9e avec 45 points, ce qui fait les affaires du Standard (47 points, 7e) vainqueur 0-4 à Eupen vendredi.