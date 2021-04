Lourdement battu à La Gantoise, le SC Charleroi voit ses derniers espoirs de Playoffs 2 s’envoler

Grâce à un doublé de Roman Bezus (4e, 8e), Tarik Tissoudali (64e) et Alexandre De Bruyn (86e), Gand s’est imposé 4-0 au détriment de Charleroi lors de la 33e et avant-dernière de la phase classique du championnat de football. La Gantoise reste ainsi en course pour les Playoffs 2 puisqu’elle est 9e avec 46 points tout comme Zulte Waregem (8e), qu’elle affrontera dimanche prochain. Les Carolos (42 points) sont 12e et sont hors course pour une place en Playoffs 2.

Les Buffalos ont pris l’initiative et Tissoudali a hérité d’emblée d’une première occasion dont il n’a pas profité (1re). Par contre, Bezus a été plus chanceux lorsque sa frappe a été déviée par Dorian Dessoleil et que Rémy Descamps a récupéré le ballon clairement derrière la ligne (4e, 1-0). Ce premier but de la saison de l’Ukrainien a vite été suivi par un deuxième : Bezus a transformé un penalty qu’il avait reçu suite à un contact avec Cédric Kipré (8e, 2-0).