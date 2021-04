La France a entamé samedi deux semaines de vacances scolaires confinées, sans déplacements entre régions, avec couvre-feu à 19H00 pour tout le monde, dans l’espoir de freiner l’épidémie pendant que la vaccination, toujours chaotique, accélère.

Pour la seconde année consécutive, les vacances de printemps ont un goût de confinement, même si celui de 2021 permet de s’aérer plus d’une heure et laisse ouverts les parcs, jardins et plages.