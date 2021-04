Vaccination: voici le top 10 des pays européens

Le cap des 2,3 millions de doses des trois vaccins contre le Covid-19 disponibles en Belgique administrées a été franchi, mais le nombre réel est sans doute plus élevé en raison du délai nécessaire pour l’enregistrement de ces données dans le système VaccinNet, a indiqué samedi la task force vaccination.

La Belgique est ainsi, grâce à une accélération des vaccinations – « très importante » en Wallonie et en Flandre – passée dans le top dix des pays européens ayant administré au moins une dose à la population âgée de 18 ans et plus (soit 17,5 %), selon les derniers chiffres du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC).