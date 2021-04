Dîners clandestins en France: un ancien ministre de l’Intérieur se défend

L’ancien ministre français de l’Intérieur Brice Hortefeux, qui se défend de toute pratique illégale, a participé fin mars à un déjeuner dans un appartement organisé par le cuisinier Christophe Leroy mis en cause pour des dîners clandestins, a-t-il confirmé samedi à l’AFP après avoir donné ces informations à Mediapart.

Le repas était un « déjeuner professionnel » avec le journaliste Alain Duhamel, « parce qu’on m’a garanti que c’était légal, dans une pièce isolée d’un appartement », a expliqué l’eurodéputé du parti Les Républicains (droite).

« C’est un appartement privé et pas un restaurant, on me l’a présenté comme un business club. Nous étions moins de six, aucune règle n’a été enfreinte », a insisté M. Hortefeux, jugeant « très dérangeant l’amalgame avec ces soirées » illégales pour lesquelles Christophe Leroy fait l’objet d’une information judiciaire.