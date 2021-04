Fin des espoirs sur fond d’humiliation pour le Sporting Charleroi

Comme c’est déjà arrivé souvent ces dernières semaines, c’est conscient qu’il pouvait réaliser une opération très intéressante au classement que Charleroi a abordé son déplacement à Gand de ce samedi. Avec pour subtilité cette fois que son adversaire du soir était exactement dans la même situation. Suite aux défaites de Zulte Waregem et OHL plus tôt dans la journée, le vainqueur de ce qui devrait être un match au sommet se redonnait une chance de se qualifier pour les Playoffs 2. Un résultat insuffisant en début de saison, mais dont seront forcés de tenter de se contenter les Gantois. Les locaux n’ont en effet laissé aucune chance à des Carolos qui ont entamé le match de manière scandaleuse et n’ont ensuite jamais su revenir même si l’arbitrage ne les a pas aidés. Ce qui ne constitue en rien une excuse tant Charleroi a donné le bâton pour se faire battre en début de partie.