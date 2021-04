Phase polémique lors du Clasico: le Barça aurait-il dû bénéficier d’un penalty? (vidéo)

Séduisant, dominateur et efficace devant le but, le Real Madrid s’est adjugé le Clasico face au FC Barcelone ce samedi. Une victoire qui s’est dessinée en première période avec des buts inscrits par Karim Benzema et Toni Kroos avant la demi-heure de jeu.

Mais l’issue de cette rencontre aurait pu être tout autre si l’arbitre avait décidé de désigner le point de penalty lorsque Martin Braithwaite, à la course avec Ferland Mendy pour le gain du ballon, s’est effondré dans le grand rectangle madrilène à la 83ème minute de jeu. Malgré les récriminations insistantes du clan barcelonais, l’arbitre n’a pas bronché.