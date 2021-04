Marseille, réduit à dix, laisse échapper la victoire dans les derniers instants face à Montpellier

Montpellier et Marseille ont tour à tour mérité de gagner et la défaite aurait été injuste pour les deux équipes, alors c’est sur un match nul 3-3, arraché par les Héraultais dans les dernières secondes, que les deux candidats à la 5e place se sont séparés samedi au bout d’un match formidable.

Des buts, des rebondissements, des coups de sang, un poteau, un carton rouge et une belle bataille de chiffonniers sous la pluie: c’est dans son genre un excellent match qu’ont disputé les deux équipes.

L’enjeu de cette vraie confrontation directe était modeste, pourtant, la 5e place et la Ligue Europa, au mieux. Mais Héraultais et Provençaux ont tout donné pour maintenir leurs dynamiques du moment. Montpellier (7e) n’a plus perdu depuis désormais 13 matches et Marseille (6e) a pris 10 points en cinq rencontres depuis l’arrivée de Jorge Sampaoli.