Météo: nuages, pluie et neige avant un début de semaine plus sec

Le ciel sera très nuageux avec des périodes de faibles précipitations dimanche matin. En basse et moyenne Belgique, il pourrait s’agir d’un peu de neige fondante, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM).

L’après-midi, alors que le temps deviendra plus sec avec des éclaircies depuis l’ouest, les précipitations s’intensifieront sur le sud-est du pays et les pluies cèderont progressivement la place à de la neige fondante, voire à de la neige sur les hauteurs. Les maxima se situeront entre 2ºC en Ardenne et 8ºC dans l’ouest du pays, sous un vent modéré et à la mer assez fort de secteur nord.